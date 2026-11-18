Winter Concert with Magic City Flutes!
Winter Concert with Magic City Flutes!
Join us for a wonderful winter concert underneath our library oculus featuring Billings Symphony Orchestra flutist, Laura Reineking, and her Magic City Flutes! This ensemble features all flutes (piccolo, alto, and bass)!
The concert program is as follows:
Santa's Symphony (arr. Ricky Lombardo)
In the Bleak Midwinter (Holtst, arr. Pearce)
We Three Kings (arr. Louke)
Twelve+ Days of Christmas (arr. Rice-Young)
A Renaissance Noel (McMichael): Good King Wenceslas, Lo How a Rose E'er Blooming, Pat-a-Pan, and What Child is This?
Let it Snow! (arr. Christensen)
Billings Public Library
11:00 AM - 12:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Billings Public Library
510 N BroadwayBillings, Montana 59101
(406) 657-8258