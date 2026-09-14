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Peace Sit in Lindley Park Pavilion

Peace Sit in Lindley Park Pavilion

Come together for a silent contemplation for compassion and peace, from 12-1PM. Bring camp chairs and cushions for sitting or enjoy silent walking meditation. Drop in, no registration or RSVP needed.

Lindley Park Pavilion
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Bozeman Dharma Center
(406) 219-2140
marketing@bozemandharmacenter.org
http://www.bozemandharmacenter.org

Artist Group Info

marketing@bozemandharmacenter.org
Lindley Park Pavilion
Burtonwood Ave.
Bozeman, Montana 59715
4062192140
marketing@bozemandharmacenter.org
http://www.bozemandharmacenter.org