Peace Sit in Lindley Park Pavilion
Peace Sit in Lindley Park Pavilion
Come together for a silent contemplation for compassion and peace, from 12-1PM. Bring camp chairs and cushions for sitting or enjoy silent walking meditation. Drop in, no registration or RSVP needed.
Lindley Park Pavilion
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Bozeman Dharma Center
(406) 219-2140
marketing@bozemandharmacenter.org
Artist Group Info
marketing@bozemandharmacenter.org
Lindley Park Pavilion
Burtonwood Ave.Bozeman, Montana 59715
4062192140
marketing@bozemandharmacenter.org